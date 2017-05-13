Юлия Чичерина получила паспорт ЛНР

Российская певица Юлия Чичерина получила паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает «Луганский информцентр».

Церемония вручения документа состоялась в Луганске у монумента «Звезда Победы», где сегодня был открыт мотосезон.

Паспорт певице вручил министр внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции Игорь Корнет.

По словам главы мотоклуба «Ночные волки. Донбасс» Виталия Кишкинова по прозвищу Прокурор, чтобы получить паспорт самопровозглашенной республики Чичерина написала главе ЛНР Игорю Плотницкому.

«Организационными вопросами занимался непосредственно я, и я благодарен главе ЛНР за то, что он подписал письмо и сказал "конечно же "да"», — отметил мотоциклист.

В 2016 году паспорт ЛНР получил американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон.