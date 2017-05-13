Число погибших в аварии туристического автобуса в Турции возросло

Число погибших в результате аварии автобуса с туристами в турецкой провинции Мугла возросло до 24 человек, пишет Hürriyet Daily News. Первоначально сообщалось о 20 погибших и 11 пострадавших в аварии.

Автобус съехал с горной трассы в обрыв высотой 20 метров, перевернулся и упал на дорогу, расположенную ниже.

По данным местных властей, в автобусе были граждане Турции — женщины и дети, которые совершали туристическую поездку.