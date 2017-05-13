В Белоруссии хотят ввести обязательный декретный отпуск для отцов

Две трети белорусов, ставших участниками опроса, проведенного по заказу Минтруда республики, поддерживают введение обязательного отпуска для мужчин, у которых родился ребенок. Такие данные привел замминистра труда и социальной защиты Александр Румак, передает БЕЛТА.

На вопрос «как вы относитесь к возможности введения отцовского отпуска при рождении ребенка?» 66,2% респондентов заявили, что положительно.

Как отмечает ТАСС, обязательный социальный отпуск для отцов предусмотрен также государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы.