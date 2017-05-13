В ряде регионов России из-за «трояна» отказала система выдачи водительских прав
В нескольких регионах России не работает система выдачи водительских прав — она подверглась атаке накануне вечером, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Накануне МВД зафиксировало кибератаку на свои компьютеры. Специалисты ведомства блокировали около зараженных компьютеров.
Как отмечает «Газета.ру», права не выдают в Санкт-Петербурге, Татарстане, Новосибирске и Карелии.
По данным издания 47news, хакерская атака на общероссийскую базу федеральной информационной системы регистрации (ФИСМ) на протяжении 40-45 минут оставалась незамеченной.
За это время хакеры скачивали базу данных системы.
По словам собеседников издания в управлении Госавтоинспекции Москвы, как только техотдел заметил «троян», региональным отделениям была дана команда немедленно выключить компьютеры.
На местах так и поступили.