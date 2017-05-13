В ряде регионов России из-за «трояна» отказала система выдачи водительских прав

В нескольких регионах России не работает система выдачи водительских прав — она подверглась атаке накануне вечером, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Накануне МВД зафиксировало кибератаку на свои компьютеры. Специалисты ведомства блокировали около зараженных компьютеров.

Как отмечает «Газета.ру», права не выдают в Санкт-Петербурге, Татарстане, Новосибирске и Карелии.

По данным издания 47news, хакерская атака на общероссийскую базу федеральной информационной системы регистрации (ФИСМ) на протяжении 40-45 минут оставалась незамеченной.

За это время хакеры скачивали базу данных системы.

По словам собеседников издания в управлении Госавтоинспекции Москвы, как только техотдел заметил «троян», региональным отделениям была дана команда немедленно выключить компьютеры.

На местах так и поступили.