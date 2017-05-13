В Москве может появиться станция метро «Дюссельдорфская»

Власти Москвы могут назвать одну из строящихся станций метро в честь города-побратима Дюссельдорфа (Германия). Об этом сообщил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, передает «Интерфакс».

«Учитывая, что у Москвы и Дюссельдорфа прекрасные взаимоотношения уже четверть века, я думаю, что обербургомистр Дюссельдорфа может обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с подобной инициативой, и она обязательно будет рассмотрена», — сказал чиновник.

Он напомнил, что в столичном метро есть станции, названные в честь других городов-побратимов, — «Братиславская» и «Алма-Атинская».

Также в Москве существует Дюссельдорфский парк.