Первый канал убрал упоминания Путина из сериала «Фарго»

При дубляже сериала «Фарго» для Первого канала из него исчезли упоминания президента России Владимира Путина. На это обратил внимание читатель «Медузы».

К настоящему времени в эфир вышли четыре эпизода третьего сезона сериала. Путин упоминается во втором и четвертом фильмах.

Во второй серии украинец Юрий Гурка дословно говорит: «Да, в жестоких режимах еще можно найти относительную стабильность: в Северной Корее, в России Путин тоже хорошо постарался. Надо только знать, кому дать на лапу».

В переводе Первого канала его реплика звучит так: «Относительная стабильность существует только в тоталитарных государствах. В Северной Корее, например, где надо лишь точно знать, кого подмазать».

В четвертой серии Юрий Гурка рассказывает о детстве Путина и об особенностях слова «правда».

Дословно он говорит: «Путин с детства мечтал работать в ФСБ. Он жил бедно, у кровати держал портрет [Якова] Берзина. Берзин прошел через 20-е годы, создал ГРУ, а затем КГБ. Для него он крестный отец. Еще мальчишкой Путин пошел на самбо, стал хозяином школьного двора. Понимаешь, в России есть два разных понятия правды. Правда — это для людей, истину определяет бог. Но есть еще nepravda, то есть ложь. Именно ее лидер использует как оружие. Ведь он знает то, чего не знают другие. Правдой становится то, что говорит он».

В переводе Первого канала Путин куда-то исчез: «Мальчик с детства мечтал стать разведчиком. Он жил в коммуналке, держал на тумбочке портрет Берзина. Берзин — который в 1923-м создал ГРУ, а впоследствии КГБ — крестный отец. Этот мальчишка вскоре пошел на самбо и стал грозой школьного двора. Видишь ли, в каждом языке два слова "правда". Правда — это правда людей, а истина — божья правда. Но есть еще неправда — ложь. И это оружие, потому что кто-то знает, а ты — нет. Правда — лишь то, что существует в действительности».

Перевод сезона для Первого канала делала московская студия «Эй Би Видео»