Задержанных за чтение Конституции на Красной площади отпустили из полиции

Активистов, которые 12 мая были задержаны на Красной площади во время чтения Конституции, отпустили из полиции. Об этом в Facebook сообщила одна из задержанных, Ирина Яценко.

В группу активистов, проводивших акцию у стен Кремля, входил и Ильдар Дадин — единственный осужденный в России за неоднократные нарушения правил проведения публичных мероприятий.

По словам Яценко, всего на Красной площади были задержаны 10 человек — за то, что «участвовали в публичном мероприятии (пикете)… в месте, в котором проведение публичных мероприятий запрещено, а именно на территории, непосредственно прилегающей к резиденции президента РФ…. при этом в руках держали Конституцию, которую читали вслух».