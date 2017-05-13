Charlie Hebdo пофантазировал на тему орального секса с Кадыровым

В номере французского сатирического журнала Charlie Hebdo появилась серия карикатур на преследование геев в Чечне. На одной из иллюстраций изображен глава республики Рамзан Кадыров. На это обратил внимание «Дождь».

Речь идет о материале «Охота на геев в Чечне». Кадыров на иллюстрации держит во рту член. Подпись к этой картинке гласит: «Только Кадыров может позволить себе красное на губах».

Пользователи твиттера уже предположили, что карикатура обернется неприятностями для ее создателей.

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В новом Charlie Hebdo карикатура на Кадырова и я даже боюсь вам говорить, что они нарисовали у него во рту — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 12 мая 2017 г.