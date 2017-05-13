Глава британского МИДа предупредил о способности России повлиять на выборы

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что российские власти вмешивались в президентские выборы в США и во Франции. И могут повлиять на расстановку сил на парламентских выборах в Соединенном Королевстве. Об этом он заявил в интервью Daily Telegraph.

По словам Джонсона, существует «реальная возможность» того, что президент России Владимир Путин попытается повлиять на британские выборы.

Глава МИД считает, что «Путин, безусловно, обрадуется, если британская оборона ослабнет, британская внешняя политика станет менее активной, если мы обособимся от США».

По мнению дипломата, это произойдет, если на выборах победят лейбористы во главе с Джереми Корбином.