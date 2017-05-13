Экс-президент Финляндии умер в возрасте 93 лет

В Финляндии 12 мая скончался бывший президент республики Мауно Койвисто. Политику было 93 года, говорится в сообщении на сайте канцелярии финского президента.

Койвисто умер в больнице Мейлахти, в последние годы страдал болезнью Альцгеймера и не появлялся на публике.

Мауно Койвисто был во главе Финляндии с 1982 по 1994 год. До этого он возглавлял финское правительство, был министром финансов, работал главой Банка Финляндии.