Модернизация «Адмирала Кузнецова» не затронет ракетный комплекс

Модернизация единственного авианесущего крейсера ВМФ России «Адмирал Кузнецов», скорее всего, не будет включать замену ракетного комплекса «Гранит». Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, от замены ракетного комплекса, вероятно, откажутся «по финансовым соображениям».

Модернизация, отметил собеседник агентства, в первую очередь будет направлена на замену четырех котлов главной энергетической установки. Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе, добавил источник.

Также, по его словам, будет модернизировано радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, навигационный комплекс для авиации.

В данный момент авианосец находится на 35-м Судоремонтном заводе, в море он сможет выйти ориентировочно в начале осени.