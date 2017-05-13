Microsoft добавила в Windows защиту от вируса-вымогателя WannaCrypt

В обновление для Windows добавлена защита от вредоносной программы WannaCrypt, вымогающей деньги у пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Microsoft.

Компания заявила, что 12 мая ее специалисты добавили обнаружение и защиту от новой вредоносной программы известной как Ransom:Win32.WannaCrypt.

«Таким образом, пользователи бесплатного антивируса от Microsoft и обновленной версии Windows защищены», — сообщили в компании.

Вирус, по разным данным, атаковал компьютеры в 74-90 странах мира. В России под атаки попали СК и МВД, «Мегафон» и другие структуры.

Вскоре вирус был остановлен: сотрудник одной из американских компаний по борьбе с киберугрозами зарегистрировал домен, при обращении к которому вирус получал команду прекратить работу.