Остановивший WannaCrypt программист предупредил о его новых модификациях

Программист из Великобритании, ведущий твиттер под именем MalwareTech, считает, что авторы вирусной программы-вымогателя WannaCrypt модернизируют ее и вновь запустят. Об этом он рассказал Reuters.

Накануне вирус атаковал десятки тысяч компьютеров по всему миру, включая компьютеры в российских госорганах (МВД, СК) и компаниях (Сбербанк, «Мегафон»). MalwareTech заметил, что код вируса содержит отсылку к длинному и бессмысленному доменному имени. Он зарегистрировал этот домен на себя, и вирус, обращаясь к этому сайту, получал команду деактивации.

Однако программист отмечает, что код вируса можно переписать. И что это непременно произойдет.

Вирус атакует компьютеры под управлением Windows и требует за разблокировку машины 300 долларов в биткоинах. В Microsoft выпустили обновления, в том числе для Windows XP, которые должны обнаруживать вирус и обезвреживать его.