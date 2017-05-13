13 мая 2017, 14:32
При аварии автобуса в Турции погибли 20 туристов
В турецкой провинции автобус с туристами попал в аварию, в результате погибли 20 человек, еще 11 получили ранения. Об этом пишет Hürriyet Daily News.
Автобус направлялся в Мармарис из западной провинции Измир. Водитель потерл управление, автобус съехал с обрыва.
В результате 17 скончались на месте аварии, еще трое умерли по дороге в больницу.
Как сообщили ТАСС в Генконсульстве России в Анталье, ведомство проверяет, были ли среди пассажиров россияне.
Между тем, губернатор провинции Мугла Амир Чичек уже заявил, что иностранных туристов в автобусе не было. По его словам, главным образом пассажирами этой турпоездки были турецкие женщины и дети.
Muğla #Marmaris'teki kazadan görüntüler... https://t.co/KrKKw0NCBe pic.twitter.com/RoUNzAY1Nd— Habertürk (@Haberturk) 13 мая 2017 г.
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