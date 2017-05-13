13 мая 2017, 18:51
В МВД уладили проблемы с получением водительских прав
В работе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России сбоев нет. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Речь идет об услугах по получению водительских удостоверений, номеров на машины и т.д.
Ранее сегодня стало известно, что в ряде российских регионов из-за компьютерной атаки на МВД перестали выдавать права.
Об атаке на компьютеры ведомства вируса-вымогателя WannaCrypt стало известно накануне.
Сегодня источники сообщали, что наряду с этой атакой в систему проник «троян», который скачивал базу данных автомобилистов.
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