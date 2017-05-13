В МВД уладили проблемы с получением водительских прав

В работе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России сбоев нет. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Речь идет об услугах по получению водительских удостоверений, номеров на машины и т.д.

Ранее сегодня стало известно, что в ряде российских регионов из-за компьютерной атаки на МВД перестали выдавать права.

Об атаке на компьютеры ведомства вируса-вымогателя WannaCrypt стало известно накануне.

Сегодня источники сообщали, что наряду с этой атакой в систему проник «троян», который скачивал базу данных автомобилистов.