МВД Чечни не нашло подтверждения сообщениям об издевательствах над геями

В полицию Чечни «не поступило ни одного заявления по факту притеснения и тем более массового убийства в республике лиц нетрадиционной ориентации», сообщает МВД республики.

«Псевдосенсационное заявление о якобы задержании более 160 мужчин нетрадиционной ориентации, 50 из которых были убиты, не имеет под собой никаких оснований и является надуманным», — заявил глава ведомства Руслан Алханов.

По его мнению, «шумиха, раздутая отдельными псевдоправозащитниками чеченского народа, носит провокационный характер и преследует цель дискредитировать в глазах общественности Чеченскую республику».

Министр добавил, что ни одного сообщения о притеснении геев в Чечне не поступало и на телефоны доверия полиции.

Он также сообщил, что по сообщениям СМИ об убийствах и пытках геев в Чечне была организована проверка, которая не выявила этих преступлений.