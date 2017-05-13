Microsoft обновила старые версии Windows для защиты от WannaCrypt

Microsoft выпустила обновления для устаревших операционных систем Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003. Обновление направлено на обнаружение и борьбу с вирусом WannaCrypt, от которого пострадали десятки тысяч компьютеров по всему миру. Об этом говорится в блоге компании.

Обновления для этих систем модно скачать там же.

Вирус затронул такие компании как РЖД, «Мегафон», а также, по неофициальным данным, МВД и СК.

Вирус блокирует работу компьютера, требуя за разблокировку 300 долларов.

Двум специалистам по компьютерной безопасности удалось остановить вирус, зарегистрировав домен, при обращении к которому вредоносная программа деактивируется.