Сборная России обеспечила себе место в плей-офф ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею всухую обыграла словаков в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча, проходившая в немецком Кельне, завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 2:0) в пользу россиян, сообщает Федерация хоккея России.

Голы забили Евгений Дадонов (дубль), Андрей Миронов, Никита Кучеров, Иван Телегин и Владислав Гавриков.

Российская команда набрала 14 очков и возглавила группу «А», обеспечив себе место в плей-офф турнира.

Очередной матч групповой стадии чемпионата российской сборной предстоит провести 15 мая. Команда выступит против сборной Латвии. Встреча начнется в 21:15 мск.

16 мая российская сборная встретятся с командой США.