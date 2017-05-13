13 мая 2017, 20:11
Сборная России обеспечила себе место в плей-офф ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею всухую обыграла словаков в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча, проходившая в немецком Кельне, завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 2:0) в пользу россиян, сообщает Федерация хоккея России.
Голы забили Евгений Дадонов (дубль), Андрей Миронов, Никита Кучеров, Иван Телегин и Владислав Гавриков.
Российская команда набрала 14 очков и возглавила группу «А», обеспечив себе место в плей-офф турнира.
Очередной матч групповой стадии чемпионата российской сборной предстоит провести 15 мая. Команда выступит против сборной Латвии. Встреча начнется в 21:15 мск.
16 мая российская сборная встретятся с командой США.
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