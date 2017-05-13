Группа компаний Prevezon Holdings, принадлежащая гражданину России Денису Кацыву заключила досудебное соглашение с властями США по делу об отмывании денег, открытому на основании «акта Магнитского». Об этом пишет Bloomberg.

Prevezon Holdings зарегистрирована на Кипре. В рамках соглашения компания должна выплатить американским властям около 5,9 млн долларов. В ответ США отказывается от претензий к компании в связи с отмыванием 230 млн долларов, полученных, как cxxbnf.n в Минюсте США, в результате налоговых махинаций в России.

На эти деньги, как предполагают правоохранительные органы, приобреталась недвижимость в США.

Иск против компании был подан еще в 2013 году на основании «акта Магнитского», который позволяет вводить санкции в отношении лиц, ответственных, по версии США, за нарушение законов в России.

Акт был назван по имени юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в СИЗО России в 2009 году.