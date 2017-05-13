Renault приостановил производство из-за вируса WannaCrypt

В результате заражения компьютеров вирусом WannaCrypt французский автопроизводитель Renault частично приостановил производство. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Производство автомобилей было остановлено в Словении и на заводе румынской «дочки» Renault — Dacia.

Также, как отмечает Reuters, атака затронула завод японского автопроизводителя Nissan в Великобритании.

«Наша команда работает над решением этой проблемы», — сообщили в пресс-службе компании.

Масштабная хакерская атака коснулась десятков тысяч частных и корпоративных пользователей по всему миру.

Вирус WannaCrypt блокирует компьютер, требуя за разблокировку 300 долларов.

Microsoft выпустила обновления для защиты от вируса. Кроме того вредоносную программу удалось деактивировать двум специалистам по компьютерной безопасности.