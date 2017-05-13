РЖД и российские банки подверглась атаке вируса WannaCrypt

От атаки вирусом-вымогателем WannaCrypt пострадали компьютеры РЖД, сообщили в компании агентству RNS.

«Вирус в настоящее время локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению антивирусной защиты. Благодаря оперативным административно-управленческим решениям сбоев в технологическом процессе не было. Перевозки пассажиров и грузов осуществляются в рабочем режиме», — подчеркнули там.

Также, как сообщили «Интерфаксу» в Центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (FinCert), вирус рассылался российским кредитным организациям. Сбоев в их системах зарегистрировано не было.

В настоящее время вирус обезврежен.