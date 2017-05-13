Мэр Москвы внес законопроект о дополнительных гарантиях жителям пятиэтажек

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в городскую думу законопроект «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда». Об этом сообщается на сайте градоначальника.

Всего документ устанавливает 12 дополнительных гарантий участникам программы переселения из «хрущевок».

«Должна быть гарантия судебной защиты и по вопросу реновации, и по вопросу равноценности и равнозначности жилья. Все гарантии судебной защиты у горожан должны быть. Они должны знать, что они защищены законом», — отметил Собянин на встрече с главами районных управ.

Столичный закон должен вступить в силу после принятия аналогичного федерального закона, который находится на рассмотрении Госдумы.