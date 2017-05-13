В Красноярском крае юношу задержали за свастику на мемориале

В селе Агинское Красноярского края полиция задержала местного жителя. Как сообщается на сайте краевого главка МВД, задержанного подозревают в вандализме.

Полицейским поступило сообщение о том, что в парке «Скорбящей матери», посвященном погибшим в Великой Отечественной войне, разбросаны венки и краской нанесены «оскверняющие надписи».

По горячим следам полицейские задержали местного жителя 1999 года рождения. Является ли он совершеннолетним или ему 17 лет, не уточняется.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Максимальное наказание по ней — это три месяца ареста.

Как уточнили в главке «Интерфаксу», на памятник были нанесены «оскорбляющие надписи и нацистская символика краской из баллончика».

Задержанным оказался студент одного из красноярских колледжей.

«Он сейчас дает признательные показания. С его слов, ему захотелось похулиганить», — сообщили в полиции.