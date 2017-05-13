13 мая 2017, 09:56
В Барнауле такси упало с моста на железную дорогу
В Барнауле (Алтайский край) такси с пассажирами упало с моста на железнодорожные пути. В результате одна из пассажирок, женщина 1976 года рождения, скончалась от полученных травм в больнице. Оставшиеся две пассажирки и водитель находятся на лечении. Об этом сообщает краевой главк МВД России.
Авария произошла поздно ночью, в 2:30 по местному времени (22:30 мск 12 мая)
Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Рено Логан», как выяснили в ГИБДД, не справился с управлением, пробил металлическое ограждение моста. В результате машина рухнула на пути.
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