Тимошенко рассказала о высоких шансах Януковича обжаловать приговор за госизмену

Бывший президент Украины Виктор Янукович сможет оспорить решение украинского суда, который рассматривает дело государственной измене со стороны политика. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Януковича обвиняют в том, что в феврале 2014 года он якобы отдал приказ открывать огонь по демонстрантам в центре Киева. А также в том, что он просил Россию ввести войска на Украину после своего бегства в РФ.

Тимошенко отметила, что когда генпрокурор делает публичные заявления о виновности Януковича и его окружения, то «это первое основание, чтобы признать в Европейском суде это дело политически мотивированным».

«Во-вторых, нарушены все процедуры, которые воспринимаются Европейским судом как правовые фундаментальные основополагающие. Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях», — отметила политик.