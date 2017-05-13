WSJ узнала о планах Трампа сменить главу пресс-службы

Президент США Дональд Трамп может сменить руководителя своей пресс-службы Шона Спайсера, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

По их данным, глава государства хочет реорганизовать работу сотрудников аппарата, отвечающих за связи с общественностью.

Источники сообщили, что Трамп недоволен тем, что его пресс-служба не смогла «сдержать полемику» по поводу внезапной отставки главы ФБР Джеймса Коми.

Ранее Трамп рассказал в интервью, что думает над возможностью отмены ежедневных брифингов для прессы. Вместо них предлагается встречаться с представителями СМИ раз в две недели.