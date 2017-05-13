Минимальная розничная цена на водку выросла до 205 рублей

Тринадцатого мая вступил в силу приказ Минфина о повышении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей за полулитровую бутылку.

До этого минимальная розничная цена на водку составляла 190 рублей. Приказ о повышении цены был опубликован 10 дней назад.

Еще в апреле в правительстве велись споры по поводу повышения минимальной цены на водку. Вице-премьер Александр Хлопонин предлагал установить ее в размере 219 рублей. В Минфине настаивали на 205 рублях.