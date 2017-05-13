Вирус-вымогатель WannaCry атаковал компьютеры в 74 странах

Вирус WannaCry, шифрующий информацию на жестком диске компьютера, атаковал пользователей в 74 странах мира, в наибольшей степени заражению подверглась Россия. Об этом «Интерфаксу» сообщил производитель антивирусных программ «Лаборатория Касперского».

По данным производителя антивируса Avast, вирус затронул пользователей в 99 странах мира.

Атака произошла 12 мая. Программа, по предварительным данным, атаковала компьютеры в МВД и СК России. При этом в самом СК опровергли проникновение вируса на компьютеры ведомства.

Всего, по информации «Лаборатории Касперского», было произведено около 45 тысяч атак. Avast сообщает о 50 тысячах.

Вирус блокирует компьютер пользователя и требует за разблокировку перевести 300 долларов в биткоинах.

Атаке, в частности, подверглись компьютеры компании «Мегафон». «К 21:00 была восстановлена работоспособность центров поддержки абонентов, в работе которой в течение нескольких часов были сбои из-за проблем с компьютерами сотрудников. Ситуация под контролем, правоохранительные органы были проинформированы в установленном порядке», — говорится в пресс-релизе компании.

Также атака была зафиксирована в Минздраве России.

Как заявил в твиттере помощник главы Минздрава Никита Одинцов, министерство «оперативно отразило начавшиеся атаки и закрыло уязвимости».

В Сбербанке сообщили агентству, что попытка вторжения вируса была зафиксирована и отражена.

«Сеть банка предусматривает защиту от подобных атак. Проникновений вирусов в систему не произошло», — заявили в кредитной организации.

Хакерской атаке также подверглась испанская телекоммуникационная компания Telefonica, американская компания доставки FedEx, португальский провайдер телекоммуникационных услуг Portugal Telecom, больницы Великбритании.

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что угрозы утечки персональных данных пациентов медицинских учреждений нет.