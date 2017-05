Распространение вируса WannaCrypt остановили благодаря регистрации домена

Специалист по безопасности из Великобритании, ведущий твиттер под именем MalwareTech, обнаружил, что вирус-вымогатель WannaCrypt обращается к домену iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com. И зарегистрировал его на себя. Об этом он рассказал The Daily Beast.

В свою очередь, американский специалист по киберугрозам Дариен Хасс сообщил в твиттере, что после регистрации домена вирус был деактивирован.

#WannaCry propagation payload contains previously unregistered domain, execution fails now that domain has been sinkholed pic.twitter.com/z2ClEnZAD2