Захарова рассказала про обещание США решить вопрос с ограничениями для дипломатов

США подготовят свои предложения по решению конфликта с российскими дипломатами. Речь идет об ограничениях на передвижение и о запрете пользоваться загородными резиденциями в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Об этом программе «Вести в субботу» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

29 декабря 2016 года администрация Барака Обамы объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов. Также российской дипмиссии запретили пользоваться двумя загородными резиденциями в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Кроме этого дипработников обязали получать разрешения на поездки по США.

«Российским дипломатам сейчас заблокировано практически все свободное передвижение по Соединенным Штатам. Для того, чтобы вы выехали куда-либо, вы должны писать бумаги, запрашивать разрешение, и не факт, что вам разрешат», — заявила Захарова.

Она отметила, что ответных мер со стороны Москвы до сих пор не последовало.

По ее словам, «американские партнеры сказали, что в ближайшее время подготовят свои предложения для того, чтобы начать конкретную работу по разблокированию этой ситуации».