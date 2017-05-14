14 мая 2017, 15:00
На Украине вступил в силу механизм изъятия российских книг
На Украине вступил в силу порядок изъятия книг, выпущенных в России и ввезенных в республику без разрешения, сообщает портал «Українські Новини».
Индивидуальным предпринимателям и организациям, которые привозят и распространяют произведенную в России книжную продукцию, грозят административно-хозяйственные штрафы.
При этом механизм не действует в отношении книг, которые граждане провозят в ручной клади или багаже, если их количество не превышает десять экземпляров.
Полномочиями по изъятию книг наделен Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины.
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