На Украине вступил в силу механизм изъятия российских книг

На Украине вступил в силу порядок изъятия книг, выпущенных в России и ввезенных в республику без разрешения, сообщает портал «Українські Новини».

Индивидуальным предпринимателям и организациям, которые привозят и распространяют произведенную в России книжную продукцию, грозят административно-хозяйственные штрафы.

При этом механизм не действует в отношении книг, которые граждане провозят в ручной клади или багаже, если их количество не превышает десять экземпляров.

Полномочиями по изъятию книг наделен Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины.