Минфин РФ подготовил поправки в госбюджет-2017

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство подготовило проект поправок в государственный бюджет 2017 года, сообщает ТАСС.

Силуанов отметил, что поправки «в целом готовы, будем рассматривать».

Напомним, в апреле, выступая в Госдуме, премьер-министр РФ Дмитрий Медедев заявил: «При формировании бюджета будем исходить из трех принципиальных установок. Деньги должны идти, во-первых, на вложения в человека. Во-вторых, на реализацию инфраструктурных проектов. И в-третьих, на обеспечение национальной безопасности».