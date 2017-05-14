Вложения Абрамовича в «Челси» составили 14 млрд фунтов

Российский бизнесмен Роман Абрамович с 2003 года вложил в лондонский футбольный клуб «Челси» более 3 млрд фунтов стерлингов (3,8 млрд долларов), сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что за 14 лет, прошедшие с приобретения Абрамовичем клуба, 806 млн фунтов были истрачены на покупку новых игроков, 2,4 млрд фунтов составили выплаты сотрудникам клуба и футболистам, 71 млн фунтов — выплаты уволенным тренерам в качестве компенсации.

Напомним, в сезоне-2016/2017 «Челси» одержал победу в английской футбольной Премьер-лиге в 14-й раз. Кроме того, после приобретения Абрамовичем клуб четыре раза выигрывал национальное первенство, четырежды побеждал в Кубке Англии, в сезоне 2011/2012 одержал победу в Лиге чемпионов.