Конкурс «Евровидение-2017» выиграл представитель Португалии

Победителем музыкального конкурса «Евровидение-2017», прошедшего в Киеве, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал, сообщает ТАСС.

Португалец выступал с песней Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих») и набрал 758 баллов.

Winner of #ESC2017 Salvador Sobral has a message for his fans and everyone who voted for him #Eurovision #CelebrateDiversity pic.twitter.com/V1PYDQAof8