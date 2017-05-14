ЧМ-2017 по хоккею обогнал российский турнир по посещаемости

Чемпионат мира по хоккею 2017 года, который проходит в настоящее время в Париже и Кельне, обошел по посещаемости матчей аналогичный турнир, прошедший в 2016 году в России, сообщает «Р-Спорт».

Уже прошедшие в рамках ЧМ-2017 42 матча посетили 431 тысяча зрителей, тогда как все матчи ЧМ-2016 посетили немногим более 417 тысяч человек.

Рекорд посещаемости был установлен на ЧМ-2015 году в Чехии – 741 690 зрителей.

Напомним, сборная России уже обеспечила себе выход в плэй-офф ЧМ-2017.