Лавров прокомментировал обвинения Белого дома в адрес фотографа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения американского Белого дома в связи с публикацией снимков Лаврова с президентом США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.

Напомним, фотографии встречи опубликовал ТАСС, а позже они появились в англоязычном твиттере российского МИД. Американские телеканалы были возмущены тем, что доступ на встречу предоставили только российским журналистам, а им нет. Кроме того, представители Белого дома считают, что их обманули, потому что пресса не должна была участвовать в таких мероприятиях.

Лавров заявил: «Белый дом объяснил, что никакого скандала не было, у них на сайте висит, что все было согласовано, так же как в отношении других министров».