В ЛНР объявили о перехвате переговоров в связи с подрывом машины ОБСЕ

Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что сотрудники его ведомства перехватили радиопереговоры, свидетельствующие о причастности «киевских диверсантов» к подрыву машины мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Пришиба на Донбассе, сообщает Луганский информационный центр.

Марочко заявил: «Указываются позывные и имена сотрудников, причастных к проведению этой операции, а также ставится задача на уничтожение автомобиля УАЗ, на котором передвигалась диверсионно-террористическая группа при выдвижении к месту подрыва патруля ОБСЕ».

Народная милиция ЛНР убеждена, что в ходе операции по подрыву автомобиля патруля ОБСЕ «действовали несколько специальных групп»: «Одна — на подготовку разведывательных данных для диверсии, другая — на обеспечение выхода группы непосредственных исполнителей-подрывников на украинскую территорию, третья — на наблюдение и отслеживание реакции сотрудников миссии и подразделений народной милиции после подрыва автомобиля», – утверждает Марочко.

Представитель ЛНР заявил: «Также упоминается, что в одной из групп, видимо при отходе группы диверсантов на территорию, подконтрольную ВС Украины, один из военнослужащих получил ранение».

Напомним, автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области 23 апреля. Погиб один сотрудник миссии — гражданин США, еще два человека — граждане Германии и Чехии — получили ранения.