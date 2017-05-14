Макрон вступил в должность президента Франции

Победитель президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон официально вступил в должность главы государства, сообщает Sky News.

Утром 14 мая Франсуа Олланд встретился с Макроном в Елисейском дворце и передал ему президентские полномочия. Затем Олланд покинул резиденцию главы государства.

Ожидается, что 15 мая Макрон назначит нового премьер-министра (до того функции главы кабмина исполняет Бернар Казнев, правительство которого ушло в отставку, но продолжает работу до формирования нового кабинета министров).