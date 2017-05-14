Миллер допустил поставки газа в Китай с Дальнего Востока

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Китай договорились изучить возможности поставок трубопроводного газа в Китай из районов Дальнего Востока в рамках развития проекта «Сила Сибири», сообщает РБК.

Миллер, который находится в Пекине на международном форуме «Один пояс, один путь», пояснил, что предварительные исследования показали экономическую целесообразность и техническую осуществимость проекта.

С середины года «Газпром» приступит к коммерческим переговорам с китайскими партнерами, а к концу 2017 года планируется подписать основные условия поставки газа, заявил глава российской компании.

Объемы и условия поставок газа Миллер не указал.