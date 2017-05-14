Минобороны РФ уточнило место падения ракеты КНДР

Министерство обороны России подтвердило, что российские средства предупреждения о ракетном нападении зафиксировали пуск баллистической ракеты КНДР, приводит ТАСС сообщение военного ведомства.

В сообщении говорится: «Российскими средствами Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) около 23:30 мск 13 мая обнаружен пуск баллистической ракеты с территории КНДР. Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 минут полета до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории России)».

В Минобороны подчеркивают: «Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме».

Напомним, ранее Белый дом США опубликовал заявление, в котором говорилось, что северокорейская ракета упала менее чем в 100 км от российских территорий на Дальнем Востоке.

Вслед за этим глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России на Дальнем Востоке привели в состоянии повышенной готовности.