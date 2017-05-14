Белый дом рассказал о падении ракеты КНДР вблизи России

Официальный представитель американского Белого дома Шон Спайсер заявил, что запущенная в Северной Корее ракета упала в непосредственной близости от территории России.

В заявлении Белого дома говорится: «Учитывая, что ракета упала так близко к российской территории, по сути, ближе к России, чем к Японии, президент [США Дональд Трамп] не может представить, что Россия довольна».

Как сообщили телеканалу CNN источники, ракета упала в воду в 60 милях (96,5 км) от Владивостока.

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин, который сейчас находится с визитом в Китае, обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином пуск ракеты КНДР и выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, сообщает РИА Новости.