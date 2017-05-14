В Екатеринбурге запретили «Монстрацию»

Власти Екатеринбурга отказались согласовать заявку на проведение шествия «Монстрация», сообщают организаторы мероприятия на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении подчеркивается: «ВАЖНО: Так же в полицию уже поступило уведомление о возможном несанкционированном проведении, как следствие: возможна административка по акции всем пришедшим».

По мнению организаторов «Монстрации», причины отказа в согласовании заявки «сомнительные».

В этом году организаторы трижды подавали заявку на проведение «Монстрации» в Екатеринбурге. Однако заявка на 1 мая (традиционный для проведения акции день) была отклонена с указанием на ошибки в оформлении, на 6 мая – с указанием на планы проведения спортивного мероприятия и подготовки к Дню Победы.