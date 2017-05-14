ПВО России переведены в боевую готовность после пуска ракеты КНДР

Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России на Дальнем Востоке привели в состоянии повышенной готовности после запуска ракеты КНДР, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Белый дом США опубликовал заявление, в котором говорилось, что северокорейская ракета упала менее чем в 100 км от российских территорий на Дальнем Востоке.

Озеров отметил: «Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности».

По данным источника «Интерфакс», российская система предупреждения о ракетном нападении своевременно обнаружила пуск ракеты.

Президент России Владимир Путин, который находится с двухдневным визитом в Пекине, обсудил ситуацию на Корейском полуострове с лидером Китая Си Цзиньпином.