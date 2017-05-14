Фестиваль «Победили вместе» открылся в Севастополе

14 мая в Севастополе открылся XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе».

Торжественная церемония открытия состоялась в Драматическом театре имени Б.А.Лавренева.

На открытии, в частности, было объявлено, что, со следующего года кинофорум будет называться Севастопольский международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе».

Президент фестиваля народный артист России Владимир Меньшов, решением общественного совета фестиваля удостоен приза «Народной любви». Награду Владимиру Меньшову вручили на торжественной церемонии открытия.

Отборочная комиссия рассмотрела 250 заявок на участие в программе фестиваля, они поступили из 24 стран мира — России, Австрии, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Грузии, Германии, ДНР, Ирландии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Польши, Сирии, Словакии, Украины, Чехии, Франции, Эстонии. Свои работы прислали авторы из 25 регионов России.

В итоге отборочная комиссия приняла 65 работ из 16 стран мира. Традиционно сформированы две конкурсные программы — конкурс документальных фильмов и конкурс телевизионных работ.

В документальный конкурс отобрано 25 работ из 12 стран, распределенных по двум блокам — «Отражение» и «Память». В блок «Память» вошли фильмы, посвященные войне 1941-1945 годов, ее событиям, предпосылкам и последствиям. В блоке «Отражение» — работы, рассказывающие о жизни наших современников.

Лучшие работы телеканалов и студий представлены в разных жанрах на исторические и актуальные темы. Конкурс состоит из пяти блоков: «ТВ-фильм», «Репортаж», «Цикл или сериал», «Портрет» и «Программа». В конкурсе принимают участие 40 работ из 8 стран.

Широко представлены в конкурсе фестиваля работы из Китая. Русско-китайский фильм «У стен Москвы» (режиссер Григорий Илугдин) участвует в блоке «Память» документального конкурса, три работы — в блоке «Цикл или сериал» телевизионного конкурса: два фильма о Рихарде Зорге «Король красных разведчиков в Китае» (режиссер Яо Дунмэйя) и «Чжан Юйлянь – военный репортер» (режиссер Чан Чэнь) – оба в блоке «Портрет»; а также лента «Свидетель резни в Нанкине в 1937 году» (режиссер Дай Бо).

Председателем жюри Международного конкурса документальных фильмов в этом году стал российский документалист Сергей Мирошниченко, заслуженный деятель искусств России, лауреат двух Государственных премий РФ. В состав жюри конкурса документальных фильмов вошли также: актриса Наталья Гагина (Россия), сценарист и кинокритик Татьяна Иенсен (Россия), кинорежиссер и сценарист, президент киностудии «Казахфильм» Бахыт Каирбеков (Казахстан), продюсер Наталья Иванова (Россия), генеральный секретарь оргкомитета Саммита сотрудничества стран АСЕАН, вице-президент Пекинской компании по классической культуре и искусству «Чуаншицзи», академик ЕАТР, лауреат международных кинофестивалей, режиссер и продюсер У Цзян (Китай).

Председатель жюри телевизионного конкурса — Александр Стефанович, заслуженный деятель искусств РФ, вице-президент ЕАТР, вице-президент Творческого союза художников России. Также в составе жюри телевизионного конкурса: продюсер Наталья Анисимова (Молдова), генеральный директор областного телевидения г.Екатеринбурга Антон Стуликов (Россия), председатель Северо-Восточного бюро Гонконгского спутникового ТВ, продюсер Сун Яоу (Китай).

На фестивале также состоятся показы специальных программ.

В общей сложности, зрители смогут посмотреть около 100 фильмов на 14 площадках Севастополя. Показы и творческие встречи с участниками и гостями фестиваля пройдут в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова, Севастопольском президентском кадетском училище, Доме офицеров ЧФ РФ, Драматическом театре ЧФ РФ имени Б.А. Лавренева, Севастопольском государственном университете, в двух залах лучшего кинотеатра Крыма – кинотеатре «Муссон», вузах, школах, домах культуры и библиотеках города. Все показы фестивальных картин – бесплатны для посетителей.

Одновременно с показами в Севастополе фильмы кинофестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» будут представлены на площадках Москвы – в Центральном Доме кино, Центральном Доме работников искусств (ЦДРИ), библиотеке-читальне имени И.С.Тургенева.

Ежегодный кинофорум появился в 2005 году по инициативе проживающих в Крыму героев Советского Союза. Основная задача, которую ставит перед собой фестиваль, - объединить на одной территории актуальные произведения документального экрана, выполненные производящими компаниями и телеканалами государств евразийского пространства, а также других стран мира.

Организатор фестиваля — Евразийская Академия Телевидения и Радио (ЕАТР). С 2017 года в состав организаторов фестиваля вошел Союз кинематографистов РФ.

На протяжении всей истории фестиваля в организации также активно участвовали правительство Москвы и Черноморский флот России. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму.

С 2014 года фестиваль приобрел новое звучание, раскрывая темы подвига и победы в современном мире в различных сферах жизни. Традиционно особое внимание уделяется картинам военной и исторической тематики, отражающим события не только Великой Отечественной войны, но и другие военные конфликты

Президент фестиваля — народный артист России Владимир Меньшов.

Генеральный продюсер фестиваля - президент ЕАТР Валерий Рузин.