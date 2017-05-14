Порошенко рассказал о теме последнего разговора с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, темой которого стало освобождение украинских граждан, арестованных в России, сообщает ТАСС.

Порошенко отметил: «Последний мой телефонный разговор с Путиным касался украинских граждан, которые содержатся в российских тюрьмах. В частности, разговор шел об освобождении Романа Сущенко (журналиста агентства "Укринформ" – прим. "Полит.ру")».

Напомним, ФСБ задержала Сущенко в сентябре 2016 года по подозрению в шпионаже – спецслужба считает его кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины, который о собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.