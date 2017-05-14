Путин призвал мир отказаться от воинственной риторики

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным рабочим визитом и выступил на церемонии открытия Международного форума «Один пояс, один путь», сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил: «Дисбалансы в социально-экономическом развитии, кризис прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям для отношений между государствами, для международной безопасности. <…> Не будем забывать и о тех угрозах, которые несут региональные конфликты; зоны застарелого противоречия сохраняются в очень многих местах в Евразии».

«Чтобы развязать эти узлы, следует, прежде всего, отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию. Да и в целом – в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи», – заявил Владимир Путин.

При этом президент России выразил убежденность в том, что «Евразия способна выработать и предложить содержательную и позитивную повестку. Это касается обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, систем управления, поисков новых драйверов роста».

Напомним, в работе форума «Один пояс, один путь» в Пекине участвуют более тысячи человек: главы ряда государств и правительств, руководители крупных международных организаций, в частности высшее руководство 28 стран, генсек ООН Антониу Гутерреш, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, президент Всемирного банка Джим Ён Ким.