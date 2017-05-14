Путин рассказал президенту Чехии о росте доходов россиян

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Чехии Милошем Земаном в Пекине, где проходит международный форум «Один пояс, один путь», сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Земан отметил рост числа туристов, на что Владимир Путин заявил: «Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые снизились у нас, к сожалению, в результате кризиса. Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает».

Кроме того, российский лидер отметил: «И в сфере экономики, несмотря на спад предыдущих лет, у нас в начале этого года наблюдается рост товарооборота более чем на 44%. Это хороший признак и хорошая тенденция, которую нам нужно будет сохранить».

Между тем, ранее стало известно, что в апреле повседневные расходы россиян упали до пятилетнего минимума.