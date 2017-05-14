Саратовская область возглавила рейтинг комфортной городской среды

Министерство строительства и ЖКХ России составило рейтинг эффективности реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Андрея Чибиса.

Чибис отметил: «Нам важна динамика, то, насколько регион вовлечен в проект и насколько заметны будут изменения в городской среде. Наибольший балл по рейтингу набрала Саратовская область – суммарно она набрала 35 баллов, в том числе, за наличие интернет-ресурса для обратной связи от жителей региона, программы инициативного бюджетирования, наличие главного архитектора и выполнение всех требований программы».

Вторую строчку рейтинга заняли Белгородская и Новосибирская области, Хабаровский и Пермский края (по 32 балла). Третье место поделили Ульяновская, Иркутская и Оренбургская области.

Худший результат показали Краснодарский край и Амурская область (по 16 баллов).