Выбежавшему на сцену в финале «Евровидения» грозит 5 лет тюрьмы

Мужчине, который выскочил на сцену во время проведения финала музыкального конкурса «Евровидение-2017» в Киеве, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Напомним, некий мужчина с флагом Австралии выскочил на сцену во время выступления Джамалы, обеспечившей победу Украине на «Евровидении-2016», и снял с себя штаны.

Аваков написал: «В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк - украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов - он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом"».

Министр уточнил: «Был задержан охраной конкурса, при участии полиции - оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст.208 КПК Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до пяти лет лишения свободы».

Отметим, Виталий Седюк – украинский журналист, известный эпатажными выходками. Он пытался поцеловать актера Уилла Смита, за что получил от него пощечину, обхватывал ноги Леонардо Ди Каприо, залезал под юбку актрисы Америки Ферреры. В мае 2014 года он напал на актера Брэда Питта в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса и ударил его по голове. В сентябре того же года Седюк напал на американскую модель Ким Кардашьян.