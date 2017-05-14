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14 мая 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Зинаида Шарко

Зинаида Шарко
Зинаида Шарко
фото: www.yugopolis.ru

14 мая 1929 года родилась Зинаида Шарко, актриса театра и кино.

 

Личное дело

Зинаида Максимовна Шарко (1929-2016) родилась в Ростове-на-Дону в семье пожарного родом с Украины и донской казачки. Детство будущей актрисы прошло в Ростове, Туапсе и Новороссийске. В пять лет она впервые вышла сцену — в самодеятельности пожарной охраны, где работал отец, декламировала поэму «Ежовые рукавицы», посвященную наркому НКВД Ежову.

Перед войной семья переехала в Чебоксары. Там Зинаида продолжила играть в самодеятельности — была Золушкой, Царевной-Лебедь, пела партию Мамы-козы в спектакле «Волк и семеро козлят».

В годы Великой Отечественной в доме пионеров был организован детский ансамбль песни и пляски. Дети давали концерты для раненых бойцов в госпиталях. Шарко приняла участие в 900 таких выступлениях и получила медаль «За доблестный труд», которую много позже назвала самой дорогой из своих наград.

Окончив школу с золотой медалью, в 1947 году уехала в Москву поступать в школу-студию МХАТ. Войдя в приемную, увидела за столом секретаршу, грызущую соленый огурец. Это оскорбило Шарко, и она передумала поступать. В тот же день уехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский театральный институт. Жила бедно, недоедала, однажды, отправившись в филармонию, упала в голодный обморок…

Институт окончила в 1951 году, сразу же получила приглашение от Лидии Артманаке, которая создала новый коллектив по принципу Ленинградского театра миниатюр Аркадия Райкина. Шарко досталось восемь ролей, начались поездки по всей стране. Один из спектаклей ставил Георгий Товстоногов, предложивший актрисе перейти в ленинградский БДТ на амплуа «фабричной девчонки». Однако переход не состоялся, и Шарко в 1952 году приняла приглашение другого выдающегося режиссера — Николая Акимова, возглавлявшего Новый театр (позже переименованный в Театр им. Ленсовета).

В 1956 году все же ушла в Большой драматический театр к Товстоногову. Сразу получила роли в спектаклях «Много шума из ничего» (Беатриче) и «Донбасс» (Варя). В БДТ стала знаменитой актрисой, сыграв множество разноплановых ролей. Славу ей принесла роль любящей Тамары в «Пяти вечерах» Александра Володина. По словам критика Анатолия Смелянского, Товстоногов создал спектакль об оттепели — «о том, как к окаменевшим людям возвращается чувство», как советский человек освобождается от шелухи заученных интонаций и привычных социальных ролей и становится просто человеком. Еще были: Катя в «Варварах», Зинка в «Иркутской истории», Ольга в «Трех сестрах», Варя Иволгина в «Идиоте», лукавая Ева в «Божественной комедии» Исидора Штока и многие другие роли. Несколько спектаклей снималось для телевидения.

Первой большой работой в кино стала роль Евгении Васильевны в фильме «Долгие проводы» (1971) Киры Муратовой. Лента рассказывала о сложных отношениях главной героини с ее сыном. Картина долгое время пылилась на полке (на экраны вышла в 1987 году), однако кинорежиссеры обратили на Шарко внимание.

Среди ее героинь в 1970 — 1980-х были Софья Михайловна в драме Соломона Шустера «День приема по личным вопросам» (1974), завуч в ленте Ильи Авербаха «Чужие письма» (1975), мать трудного подростка в киноповести Игоря Шешукова «Полковник в отставке» (1975), штабс-офицерша Подточина в экранизации гоголевского «Носа» (1977), инспектор ГОРОНО в картине Инессы Селезневой «Осенняя история» (1979), Вера Алексеевна в фильме Александра Кривоноса «Формула памяти» (1982).

После смерти Товстоногова в 1989 году в БДТ на протяжении пятнадцати лет не было главного режиссера. Шарко за это время сыграла в театре лишь одну маленькую роль — кормилицу в «Антигоне».

Недостаток ролей в родном театре компенсировала участием в антрепризах. На сцене петербургского театра «Приют комедианта» сыграла в спектаклях «Она бросает вызов» (Сара Бернар), «Голубки», «Старая дева». С последним спектаклем несколько лет успешно гастролировала в России и за рубежом, ее партнершей по площадке была Инна Чурикова. Также выступала в Центральном доме актера.

С началом 1990-х вновь активно начала сниматься («Цирк сгорел, и клоуны разбежались» (1997), «Сочинение ко Дню Победы» (1998), сериал «Агент национальной безопасности-1» (1999) и другие работы). В 2000-х сыграла уборщицу бабу Дусю в сериале «Бандитский Петербург» (2000), мать Плюгановского в «Механической сюите» (2001), Настасью Колдыбаеву в «Театральном романе» (2002). Получила премию «Ника» за роль Веры Андреевны в картине «Луной был полон сад» (2000).

В 2004 году исполнила главную роль тети Клавы в картине «Дурная привычка» режиссера Андрея Малюкова. Много играла в эпизодах.

В 2009 году, к юбилею актрисы, БДТ возобновил спектакль «Кошки-мышки» по пьесе И. Эркеня, поставленный Юрием Аксёновым ещё в 1974 году. Эржебет Орбан стала последней ролью Зинаиды Шарко на сцене Большого драматического театра.

В 2014 году вышли в печать мемуары актрисы — «Мои анкетные данные».

Зинаида Шарко умерла 4 августа 2016 года после долгой болезни. Похоронена на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге.

Чем знаменита

Зинаида Шарко - одна из самых заметных актрис Большого драматического театра времен Товстоногова, на ее счету более сотни ролей на этой сцене. Колоритная киноактриса, запомнившаяся по фильмам 1970-х — начала 1980-х годов, а также по небольшим ролям в телесериалах и фильмах 2000-х.

В актрисе притягивают необычные черты лица, тембр голоса и ни на кого не похожая манера игры.

 

О чем надо знать

 
Зинаида Шарко

Многие героини Шарко не устроены в личной жизни и находятся на грани нервного срыва. По словам критиков, она понимала своих героинь ввиду собственных неурядиц.

Актриса дважды выходила замуж. Первым ее супругом был режиссер Игорь Владимиров. В 1956 году у пары родился сын Иван. Но через семь лет брака Владимиров ушел к Алисе Фрейндлих.

Вторым мужем стал партнер по сцене Сергей Юрский. Они поженились в 1961 году, однако через семь лет тоже расстались.

Однажды Шарко нашла записную книжку со списком похождений своего первого мужа: проводница, официантка, машинистка… На это она сказала Игорю Владимирову: из твоих девиц мог бы выйти третьесортный бордель, а из моих мужиков — лучший театр в Европе!

Шарко гордится тем, что ни сына, ни внуков не пустила в актеры. «Когда дети мечтают быть актерами, я отношусь к этому отрицательно, — говорила она. — Актерство — это самая унизительная, самая зависимая профессия. Да, я, которую до 40 лет считали не киногеничной, стала героиней Московского международного кинофестиваля, но это я. А скольким знакомым, друзьям, коллегам не улыбнется случай. Особенно в нашем возрасте, когда ни в театре, ни в кино — нигде ничего. Я не говорю уже о нищенской оплате».

 

Прямая речь:

О начале творческого пути: «Моя первая учительница, Екатерина Александровна, была заядлая театралка. Город обилием театров похвастать не мог, и она любила театр теоретически. Благодаря ей я во втором классе играла Золушку, в третьем — Царевну-Лебедь из сказок Пушкина, в четвертом — пик моего творчества — пела партию козы в опере "Волк и семеро козлят". До сих пор помню ощущение: я — артистка! Все дети как дети, а у меня для роли Золушки вся голова в папильотках».

О плевке в душу: «Случай — это промысел Божий. Можно быть сколь угодно талантливым, но ничего не добиться. Я всегда чувствовала, что меня по жизни кто-то ведет. Почему я оказалась в Ленинграде, хотя мечтала поступить в Школу-студию МХАТ? Мои родители — люди, далекие от искусства, — с трудом пережили стремление дочери стать актрисой, но отпустили в Москву. И вот я с трепетом вошла в приемную: может, по этим ступенькам только что прошла Алла Константиновна Тарасова, которую я обожала… И вдруг вижу — сидит секретарша и жрет соленый огурец. Мне словно в душу плюнули! Вся в слезах я вышла на улицу и вдруг, сама не знаю, почему, стала твердить стихотворение: "Ленинград, Ленинград! Я тебе помогу. Прикажи мне! Я сделаю все, что прикажут…" И отправилась на Ленинградский вокзал. Тогда поезда брали штурмом, но я с чемоданчиком пролезла. Куда ехать, к кому? У моей мамы была знакомая маникюрша, которая как-то обмолвилась, что в Ленинграде, в переулке Ильича, живет мать ее погибшего на фронте мужа. В шесть утра я пришла по этому адресу, постучала в дверь. Вышла седая старушка: "Вы к кому?" К вам, говорю. Вот так началась моя жизнь в Ленинграде».

О Петербурге и Москве: «Не люблю я Москву, хотя у меня здесь много настоящих друзей. Она — суетная. Такая разряженная, такая красивая, как купчиха. Игрушечная. Купола из Ташкента, фонтаны из Петергофа, фигурки скульптурные из дедушки Крылова. Китч, на мой взгляд. Я привыкла к нашему строгому городу. Такой праздник был, когда подсветили Зимний дворец! Едешь по мосту, и он за тобой плывет, как корабль. А тут все дома такие. К Москве можно относиться ровно, а Ленинград сам выбирает — либо примет, либо отторгнет».

 

5 фактов о Зинаиде Шарко

  • Одной из вершин на театральной сцене стали для Шарко «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Это спектакль намекал на сталинские репрессии — главный герой вернулся из ниоткуда после 17-летнего отсутствия.
  • На зарубежных гастролях, где советские актеры экономили на всем и перебивались консервами, Шарко умудрялась на скудные гонорары ходить в рестораны, а остатки денег тратила на подарки.
  • Более сорока лет Зинаида Шарко прожила одна в однокомнатной квартире на окраине Петербурга. Она отказалась переехать в дом сына даже после перенесенной онкологической операции. «Каждое воскресенье вижусь с правнуками, могу в любой момент к сыну на дачу поехать. Собираемся большой компанией, собаку берем. Валяюсь на диване, смотрю телевизор», — рассказывала актриса.
  • Шарко награждена орденом Дружбы (2004) — к 85-летию БДТ — и орденом Почета (2009).
  • Она также удостоена международной премии имени К. С. Станиславского «За вклад в театральное искусство» (1997) и Национальной театральной премии «Золотая Маска» (2013) «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

 

Материалы о Зинаиде Шарко:

Статья об актрисе в Википедии

Биографическая справка на сайте Kino-teatr.ru

Биография на сайте Allwomens.ru

Документальный фильм об актрисе на ТВЦ

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